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​​​​​​​İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKME!

İKİTELLİ'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde tek katlı bir işyerinde çökme meydana geldi. 

24 Ağustos 2021 Salı 16:15
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​​​​​​​İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKME!

Küçükçekmece Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan tek katlı işyerinde saat 15.20 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, çökmenin olduğu alanı şeritle kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken alanda inceleme başlattı. 

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İSTANBUL Valiliği,  Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki çökmeyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada,  "Bugün saat 15.15'te alınan bir ihbarda; Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi'nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, İtfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çökmeIşyeriIkitelli
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