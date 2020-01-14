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İhtiyaç sahipleri için ‘sosyal destek kartı’ uygulaması başladı

Sultangazi Belediyesi, ilçede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yönelik ‘sosyal destek kartı’ uygulaması başlattı. Beslenme ve giyinme gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği kart, pos cihazının olduğu her yerde geçerli olacak.

İhtiyaç sahipleri için ‘sosyal destek kartı’ uygulaması başladı

Sultangazi Belediyesi, ilçede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yönelik ‘sosyal destek kartı’ uygulaması başlattı. Beslenme ve giyinme gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği kart, pos cihazının olduğu her yerde geçerli olacak.

14 Ocak 2020 Salı 00:00
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İhtiyaç sahipleri için ‘sosyal destek kartı’ uygulaması başladı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, eşit hizmet ulaştırmak anlayışından yola çıkarak ihtiyaç sahiplerine yönelik çıkardığı ‘sosyal destek kartı’ uygulamasının tanıtım toplantısı yapıldı. Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere verilen karta her ay düzenli para yatırılacak. Sosyal destek kartının limiti ihtiyaç sahibi ailenin maddi durumu ve çocuk sayısına göre değişiyor.

İlk etapta mahalle muhtarları ile Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları bin 200 aile tespit etti. Kartın limiti 400 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Kart pos cihazının olduğu her yerde geçerli olacak.

 “AŞ EVİ YÖNTEMİ DOĞRU DEĞİLDİ”

Sosyal destek kartına ilişkin bilgi veren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Daha önce aş evimiz vardı ve her gün bin 100 kişiye yemek dağıtıyorduk. Belirli mahallelerde toplu olarak yemek dağıtılıyordu. Bu yöntemin doğru olmadığını düşündük. İhtiyaç sahibinin açık alanda ihtiyacı olduğunu gösteren bir yöntemdi. Bazen yemeklerin bir kısmı çöpe gidiyordu. O yüzden sosyal destek kartı için çalışmaya başladık. Bu kart kredi kartı niteliğindedir. Bu kartla israfı önlüyoruz” dedi.

“İHTİYAÇ SAHİBİ KARTI İSTEDİĞİ YERDE KULLANABİLİR”

Şu anda kartın bin 200 aileye tanımlandığını söyleyen Dursun, “Bin 200 aileye 400 liradan başlayarak 800-900 liraya kadar çıkacak olan kredi kartına para tanımlayacağız. İhtiyaç sahibi bunu istediği yerde harcayabilecek. Fakat sigara ve alkol konusunda kırmızı çizgimiz var. Yazılım geliştirdik bu yönde bir harcama yaptığını gördüğümüz anda aileyi iki defa uyaracağız. Bu uyarılara rağmen ailenin ana ihtiyaçları dışında harcama varsa kartı kapatacağız. Kartı evin hanımını tanımlıyoruz. Evin ihtiyaçlarını kartla alabilecek. Aileleri topluma deşifre etmeden, iyiliğimizi göze sokmadan yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sosyal destek kartını almak için Sultangazi Belediyesi’nin Sosyal İşler Müdürlüğü’ne fakirlik belgesiyle birlikte başvurmak gerektiğini söyleyen Dursun, “Sosyal inceleme uzmanları aileyi tespit edecek. İhtiyaç sahibi oldukları yönünde rapor oluşturdukları zaman aileye hem destek kartı vereceğiz hem de ne kadar limiti olacağına karar verip tanımlayacağız. Kartı almak için çocuk sayısı, ailedeki bireylerin çalışıp, çalışmadığı önemli, limiti de buna göre belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2020 06:40
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Destek KartıIhtiyaç SahipleriSultangazi Belediyesi
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