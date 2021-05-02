Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
471.341
DOLAR
8.2635
STERLİN
11.4503
EURO
9.9422
Konya’da 60 koyun satılacak
Konya’da 60 koyun satılacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri...
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Ataşehir'de satılık daire
Ataşehir'de satılık daire
TOKİ, Denizli'de 94 konut yaptıracak
TOKİ, Denizli'de 94 konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İETT otobüslerinde kontrol

İETT otobüslerindeki yolcuların izin belgeleri kontrol edildi

02 Mayıs 2021 Pazar 11:03
5 Okunma
İETT otobüslerinde kontrol

İSTANBUL (DHA) 

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İETT otobüslerindeki yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.

Avcılar ilçesi Namık Kemal Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında, polis, kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı. Denetimde, durdurulan İETT otobüslerindeki yolcuların tek tek izin belgelerine bakıldı. Yolculardan bir kadının yanında izin belgesi olmadığı tespit edildi. Adı öğrenilemeyen kadın, hastalanan kedisini Ambarlı Mahallesi'ndeki veterinere götürdüğünü, izin belgesini evde unuttuğunu söyledi. Polisler de kadından kedinin tedavisi tamamlanır tamamlanmaz evine dönmesini istedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İETT OtobüsleriIzin Belgeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutköy açıklarında tekne alabora oldu
Arnavutköy açıklarında tekne alabora oldu
Başakşehir'de bir araç gölete uçtu
Başakşehir'de bir araç gölete uçtu
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Ataşehir'de satılık daire
Ataşehir'de satılık daire
Nöbetçi eczaneler önünde kuyruk 
Nöbetçi eczaneler önünde kuyruk 
HAK-İŞ, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
HAK-İŞ, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı
Avcılar'da polis denetiminde izin belgesi uyarısı
Avcılar'da polis denetiminde izin belgesi uyarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma