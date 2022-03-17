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İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması

17 Mart 2022 Perşembe 15:01
İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması

İSTANBUL - İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili’ye toplu ulaşıma zam yapılacak mı? diye soruldu. Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME’de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 17.03.2022 15:08
Anahtar Kelimeler:
İETT Genel MüdürüZam Açıklaması
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