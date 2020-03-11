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İETT 3 bin 600 şoförünü “Mesleki Yeterlilik” sınavına alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT, “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alması zorunlu hale getirildiği için, personeli olan 3 bin 600 şoförü sınava alacak. Teorik ve performans sınavlarında başarılı olanlara “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verilecek. Bir şoförün 3 kez sınava girme hakkı bulunuyor. Sınavlarda başarılı olamayanlar belge alamayacak ve şoförlük yapamayacak.

11 Mart 2020 Çarşamba 13:57
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İETT 3 bin 600 şoförünü “Mesleki Yeterlilik” sınavına alacak

İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği” uyarınca İETT harekete geçti. Metrobüs ve şehir içi toplu taşıma otobüs şoförleri belgelendirilecek.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bin 184  metrobüs şoförü ve 2  bin 416  şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü olmak üzere toplam 3 bin 600 şoför personelin, ilgili ulusal yeterliliklere göre belgelendirilmesi hizmeti alımı için ihale açtı. İhale 9 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.

TEORİK VE PERFORMANS SINAVI

Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, Metrobüs Şoförü (Seviye3) ile Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye3) ulusal yeterliliklerine göre, İETT şoför personeli belgelendirilecek. İhale şartnamesinde “Kurumumuz şoförlerinin Metrobüs Şoförü ve Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü mesleki yeterliliklerini belgelendirilmelerine yönelik gerekli olan teorik sınavların ve performans sınavlarının yapılması amacıyla düzenlenmiştir” denildi.

Şartnamede yer alan bilgilere göre normal hatlarda görev alan otobüs şoförleri “Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü”, Metrobüs hatlarında görev alan şoförler ise “Metrobüs Şoförü” “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alması için  MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi doğrultusunda teorik ve performansa dayalı sınavlara girecekler.

Teorik sınavlar garajlarda bulunan eğitim salonlarında, performansa dayalı sınavlar ise; otobüs şoförleri için garajlarda, metrobüs şoförleri için metrobüs hattında yapılacak. Sınavlar 12 ayda tamamlanacak.

İhaleyi üstlenecek olan kuruluş sınav sonuçlarını MYK’ya iletilmesi, belgelendirilme işlemlerinin takip edilmesi ve adaylara ulaştırılmasını sağlayacak. MYK Markasını içeren görünürlük materyallerini sınav yerinde hazır bulundurulması da ihaleyi üstlenecek olan kuruluşa ait.

SINAVLAR VİDEOYA ALINACAK

İhale şartnamesinde, ihaleyi üstlenecek olan kuruluşun yapacağı işler özetle şöyle:

“Yüklenici, sınavlar süresince fotoğraf ve video çekimi yapacak, ilgili kayıtları İdareye CD veya taşınabilir bellek ile teslim edecektir. Sınavlar süresince fotoğraf ve video çekimi için kullanılacak olan fotoğraf makinesi ile görüntülü kayıt alacak kamera ve teçhizatın temini Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici, sınavlar süresince yeterli sayıda Sınav Yapıcı ve Sınav Gözetmenini hazır bulunduracaktır. Sınav başlama saatinden en geç 30 dakika önce Sınav Yapıcı ve Sınav Gözetmenini sınav yerinde hazır bulunacaktır. Yüklenici, sınavlarda görevlendirilecek olan Sınav Yapıcı ve Sınav Gözetmenlerinin isimlerini en geç 7 gün önceden İdareye bildirecektir. Sınav görevlilerinin ulaşımı ve yemek masrafları Yükleniciye aittir. Yüklenici ilk sınavında başarısız olan adayları farklı zamanlarda 2 kez daha (ve toplamda en fazla 3 kez olmak üzere) tekrar sınava alacaktır. 3 sınav sonunda başarısız olan aday belge almaya hak kazanamayacaktır. İş süresince adayların sınav başarı ve belgelendirme durumları takip edilecek, sınavlar sonunda adayların sınav başarı ve belgelendirme durumları bir rapor halinde İdareye teslim edilecektir. Yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara onaylı ‘MYK Yeterlilik Belgesi’ verilecektir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Yeterlilik3 Bin 600 şoförIstanbul Büyükşehir BelediyesiSınav
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