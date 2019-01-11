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İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

11 Ocak 2019 Cuma 09:23
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İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan seferler şunlar:


Beşiktaş-Bostancı 08:10 - 08:40

Bostancı-Beşiktaş 07:30 - 08:00

Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08:45 - 09:25

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07:40 - 08:20

Yalova-Yenikapı 07:15 - 08:30

Yenikapı-Yalova 07:45 - 09:00

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00 - 15:00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 - 11:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55


ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR


Şehir Hatları Vapurları'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:

07:50 Kadıköy-Sarıyer 

07:30 Beşiktaş-Adalar 

07:55 Bostancı-Karaköy 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İDOVapurSeferIptal
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