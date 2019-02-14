İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL (DHA)
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle;
İDO'nun iptal edilen seferleri
-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO'nun iptal edilen seferleri
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
DHA