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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

14 Şubat 2019 Perşembe 09:51
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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL (DHA)

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle;

İDO'nun iptal edilen seferleri

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

BUDO'nun iptal edilen seferleri

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İDOBUDO
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