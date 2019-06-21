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İDO'dan '23 Haziran'da sefer iptali' açıklaması

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nden 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi.

İDO'dan '23 Haziran'da sefer iptali' açıklaması

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nden 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:20
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İDO'dan '23 Haziran'da sefer iptali' açıklaması

İDO'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş - 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır"

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Deniz Otobüsleri23 HaziranSefer IptaliAçıklama
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