Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Vali Bektaş'tan sağlık çalışanlarına özür
Vali Bektaş'tan sağlık çalışanlarına özür
Bakan Albayrak: Destekte hız kesmiyoruz
Bakan Albayrak: Destekte hız kesmiyoruz
Destekte hız kesmiyoruz
Son Dakika
Destekte hız kesmiyoruz
Köprü havadan görüntülendi
Son Dakika
Köprü havadan görüntülendi
Aşırı çay ve kahve tüketimi bağışıklık sistemine zarar veriyor
Aşırı çay ve kahve tüketimi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İddianame kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tehdit mailleri gönderen Tuna Görgünoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:40
0 Okunma
İddianame kabul edildi

Ekrem İmamoğlu’nu tehdit mailleri gönderen  Tuna Görgünoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Şüpheli Görgünoğlu hakkında, “Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret ve imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit” suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, CHP İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

İddianamede Görgünoğlu’nun polis ve savcılık ifadelerinde İmamoğlu’na tehdit ve hakaret içerikli mail ve mesajları bizzat gönderdiğini kabul ettiği belirtildi. Şüpheli Görgünoğlu’nun savcılık ifadesinde, “Ben CHP Genel Merkezi’ne üyeyim, CHP için elimden gelen her şeyi yapıyorum, şikayetçinin (İmamoğlu) CHP’ye zarar vereceğini düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Olay nedeniyle herhangi bir pişmanlığım yoktur” dediği de iddianamede yer aldı.

TEHDİTLER MAĞDURDA BÜYÜK KORKU PANİĞE SEBEP OLDU

İddianamede şüpheli Görgünoğlu’nun, e-mail ve twitter hesaplarından İmamoğlu'na hitaben ısrarlı ve zincirleme şekilde hakaret ve tehdit içerikli sözleri yazdığının polis raporu ile tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin de bu durumu savunmasında itiraf ettiği belirtilen iddianamede, ısrarlı ve zincirleme tehdit ve hakaretlerin, içeriği ile mağdurda büyük bir korku ve paniğe sebep olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu bildirildi.

ELEŞTİRİLERİM DUYULSUN DİYE MAİL GÖNDERDİM

Şüpheli Görgünoğlu polis sorgusunda ise şu ifadeyi vermişti: “Ben Ekrem İmamoğlu’nun kahramanlaştırılmasının yanlış olduğunu yaklaşık bir yıldır eleştirmekteyim. Bu konuda daha önce CHP genel merkezine mail göndermiştim. Fakat eleştirilerim hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için Ekrem İmamoğlu’nun dikkatini çekmek amacıyla söz konusu maili gönderdim. Bu mailin gönderilmesi için beni yönlendiren herhangi bir şahıs ya da şahıslar yoktur. Tamamiyle kendi inisiyatifimle gönderdim. İmamoğlu’nun CHP’ye yakışmadığını, başkan olmasının parti teşkilatına, İstanbul’a ve Türkiye’ye zararı olduğunu düşünüyorum. İnternet ortamında ve açık kaynaklardan kendisi hakkında edinmiş olduğum bilgilerden dolayı mailde FETÖ’cü diye hitap ettim. Kendisinin daha önce STV’de programlara katılıp, FETÖ’cüler tarafından yapılan kumpas ve şike operasyonlarını savunması, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ’cü olduğu bilinen kişilere büyük meblağlı ihaleleri verdiğini medyadan duymamdan dolayıdır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİBBBaşkanTuna Görgünoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan yapımı süren hastanelerde inceleme
Sağlık Bakanı Koca'dan yapımı süren hastanelerde inceleme
23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri
23 Nisan'da İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri
İstanbul’da yollar boş kaldı
İstanbul’da yollar boş kaldı
Duraklarda kaldılar
Duraklarda kaldılar
Köprü havadan görüntülendi
Köprü havadan görüntülendi
Turgut Özal'a koronavirüs önlemleri kapsamında anma
Turgut Özal'a koronavirüs önlemleri kapsamında anma
Başakşehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi
Başakşehir Şehir Hastanesi havadan görüntülendi
Boğaz'dan "Corona" geçti
Boğaz'dan "Corona" geçti
Geri dönüşüm atölyesinde yangın
Geri dönüşüm atölyesinde yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı