Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,891.28
ALTIN
639.91
DOLAR
11.01
STERLİN
14.90
EURO
12.51
148 gros tonilatoluk akaryakıt tankeri satılacak
Akaryakıt tankeri satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2 taşınmaz satılacak
Seydikemer’de Hazine’ye ait 2...
Giresun’da bodrum kat daire satılacak
Giresun’da bodrum kat daire...
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri Bakanlığı: Özel teftiş başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır" denildi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 08:29
8 Okunma
İçişleri Bakanlığı: Özel teftiş başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bazı çalışanların terör örgütleri ile iltisaklı/irtibatlı olduğu iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Bakanlığın Twitter hesabından 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler' başlığı ile yapılan açıklamada terör örgütleri ile iltisaklı/irtibatlı olduğu iddia edilenler hakkında özel teftiş başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK Terör Örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıIstanbul Büyükşehir BelediyesiTeftiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Güngören'de kaza
Güngören'de kaza
İsfanbul Tema Park’tan 2022’de 1 milyon ziyaretçi hedefi
İsfanbul Tema Park’tan 2022’de 1 milyon ziyaretçi hedefi
Avcılar’daki ‘Bit Pazarı’ 6 hafta sonra yeniden açıldı, esnafın yüzü güldü
Avcılar’daki ‘Bit Pazarı’ 6 hafta sonra yeniden açıldı, esnafın yüzü güldü
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Türkiye’nin ilk eğitim festivali Beybida Christmas Fest Fişekhane’de başlıyor!
Türkiye’nin ilk eğitim festivali Beybida Christmas Fest Fişekhane’de başlıyor!
Tarihi surlarda restorasyon tartışması
Tarihi surlarda restorasyon tartışması
"İstanbul'da musluk suyunu rahatça içebilirsiniz"
"İstanbul'da musluk suyunu rahatça içebilirsiniz"
İstanbul'da kar seferberliği başladı
İstanbul'da kar seferberliği başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma