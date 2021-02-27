Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim...
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
İBB’den yarışmaya davet
İBB’den yarışmaya davet
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İBB’den yarışmaya davet

Habere ulaşmak için tıklayınız...

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:38
9 Okunma
İBB’den yarışmaya davet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yarışmaya davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması düzenleyecek.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan serbest ulusal, mimarlık yarışmasının katılım şartlarına ulaşmak için tıklayınız
 

https://www.ilan.gov.tr/ilan/747539/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/istanbul-buyuksehir-belediye-baskanligindan-yarismaya-davet

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.02.2021 09:51
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiİBBYarışma DavetiMimari Proje YarışmasıKentsel Tasarım Projeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama
Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
Dr. Şadi Yazıcı, “Heykeli dikilecek insanlarsınız”
Dr. Şadi Yazıcı, “Heykeli dikilecek insanlarsınız”
Atlas 1948 Sinema Müzesi açılışında doğum günü pastası sürprizi
Atlas 1948 Sinema Müzesi açılışında doğum günü pastası sürprizi
Silici operasyonunda 2. dalga 
Silici operasyonunda 2. dalga 
Yaşlıları dolandıran sahte polisler yakalandı
Yaşlıları dolandıran sahte polisler yakalandı
Yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 
Yolcu minibüsü ile polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 
İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'un ağaçlarında teke böceği tehlikesi
İstanbul'un ağaçlarında teke böceği tehlikesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma