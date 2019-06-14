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İBB’den öğrencilere; "Karneni Getir, Buzda Kay"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da, öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. İBB iştiraki Spor İstanbul, “Karneni Getir Buzda Kay” sloganı ile 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti’nde 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşatacak.

İBB’den öğrencilere; "Karneni Getir, Buzda Kay"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) her yıl olduğu gibi bu yıl da, öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. İBB iştiraki Spor İstanbul, “Karneni Getir Buzda Kay” sloganı ile 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti’nde 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşatacak.

14 Haziran 2019 Cuma 11:56
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İBB’den öğrencilere; "Karneni Getir, Buzda Kay"

İSTANBUL - Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrencilere ilk karne hediyesi bu yıl da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. İBB iştiraki Spor İstanbul, 2015 yılında hayata geçirdiği “Karneni Getir Buzda Kay” projesine bu yıl da sürdürüyor.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ BUZ PATENİ DENEYİMİ

“Karneni Getir Buzda Kay” sloganı ile bugün  başlayan spor etkinliğinde öğrenciler, üç gün boyunca Zeytinburnu’nda bulunan İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde buz pateni deneyimi yaşayacak. Karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ücretsiz buz pateni seanslarına katılarak eğlenceli dakikalar geçirecekler. Daha fazla çocuğu buz pateni ile tanıştırmayı hedefleyen etkinlikte, öğrenciler 10.00 - 19.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz seanslara katılabilecekler.
 

BABALAR GÜNÜNE ÖZEL ETKİNLİK

Buz pateni etkinliği bu yıl 16 Haziran Pazar günü, Babalar Günü’nde babalar ve çocukları buzda bir araya getirecek. ‘Babamın Karne Heyecanı’ sloganı ile gerçekleşecek etkinlikte çocuklar babalarına karne hediyesi olarak birlikte buzda bir gün hediye edecekler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiKarneni GetirBuzda Kay
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