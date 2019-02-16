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İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor

İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor

İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor

İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:58
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İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2 yıl önce başlattığı kış döneminde gece çalışmaları kentin ana arterlerinde devam ediyor. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar "Yerinde Denetim, Sorunların Tespiti ve Yerinde Çözüm Projesi" çerçevesinde temizlik, bakım ve denetim çalışması yapıyor.

İBB'nin çalışmaları kapsamında; çevre düzenlemesi, temizlik yol bakım-onarım çalışmaları, yeşil alan çalışmaları, aydınlatma çalışmaları ve çöp toplama gibi çalışmalar yapıldı. Haftanın her günü yapılan çalışmalar 24 araç, 18 ekip ve 120 personelle devam ediyor.

BARAÇLI, "FAALİYETLERİMİZİ 24 SAAT DEVAM ETTİRİYORUZ"

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da çalışmaları yerinde inceleyerek, "İstanbul'un birçok yerinde gece çalışmaları devam ediyor. Gece çalışmalarının nedeni, gündüz oluşan trafiğe mani olmamak. Bizler bu çalışmalara devam ederken İstanbul'un birçok noktasında ekip arkadaşlarımız aktif olarak sahadalar. Bizler de gece çalışmalarının hem denetimini yapabilmek hem arkadaşlarımızla beraber olmak adına çalışmaların, sahanın içinde bulunuyoruz. Burada beklenen değer, vatandaşlarımızın şikâyetlerini ortadan kaldırabilecek, tedbirleri alabilmek. İstanbul'da yaşam 365 gün 24 saat devam ediyor. Bizim Alo 153 Beyaz Masa ekiplerimiz zaten aktif olarak sahadalar. Halkla ilişkiler ekibimizle beraber problemleri önleyici tedbirler alıyorlar. Bizler bu faaliyetlerimizi 24 saat devam ettiriyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBYol Bakım
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