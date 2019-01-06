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İBB'den kar açıklaması: Tüm önlemler alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Açıklamada, 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için de 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracının göreve hazır olduğu bildirildi. 

İBB'den kar açıklaması: Tüm önlemler alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Açıklamada, 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için de 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracının göreve hazır olduğu bildirildi. 

06 Ocak 2019 Pazar 18:16
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İBB'den kar açıklaması: Tüm önlemler alındı

İSTANBUL, (DHA)

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şehirde kışın etkisini göstermesiyle yol çalışmalarına hız verdi, tüm tedbirler alındı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yaşam şartlarında bir aksama olmaması adına 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için de 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır hale getirildi.  Ayrıca vatandaşların hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayarak yardım alabilecekleri belirtildi.

KAR YAĞIŞI 3 GÜN DAHA ARALIKSIZ SÜRECEK

İBB, 3 Ocak tarihinde başlayan aralıklı karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının il genelinde 3 gün daha etkisini sürdüreceği konusunda uyardı.Yağışların 9 Ocak’a kadar devam etmesi beklenirken belediyeden de açıklama geldi. Açıklamaya göre, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batıda yer alan ilçelerde yağışlar çoğunlukla kar şeklinde görüldü. Çatalca’ya bağlı mahallelerde 10-25 cm aralığında kar yüksekliği ölçüldü.

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde ise 5-15 cm arasında kar yüksekliği bekleniyor.

DHA

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