Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla...
MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı
MEB ile TFF arasında TFF...
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli oyuncularından biri
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli...
Google’ın ofisinde koronavirüs vakası
Google’ın ofisinde koronavirüs vakası
Kavanozdaki tehlikeye dikkat
Kavanozdaki tehlikeye dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!

İBB'den fiyat denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri, Koronavirüs vakası sonrası fiyat artışları nedeniyle 222 iş yerinde denetim yaptı. Fiyat etiketi hükümlerine uymadığı belirtilen 35 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

13 Mart 2020 Cuma 12:45
0 Okunma
İBB'den fiyat denetimi

İSTANBUL - İBB zabıta ekileri koronavirüs vakasının ardından aşırı fiyat artışları yaptığı haberleri üzerine inceleme başlattı. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışı ile ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta EkipleriKoronavirüs Vakası Sonrası Fiyat ArtışlarıİBBden Fiyat Denetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs havacılık istihdamını da vurdu:Uçaklar yere iniyor, ücretsiz izinler artıyor
Koronavirüs havacılık istihdamını da vurdu:Uçaklar yere iniyor, ücretsiz izinler artıyor
Taksim Meydanı'nda 'koronavirüs' önlemleri
Taksim Meydanı'nda 'koronavirüs' önlemleri
İmamoğlu: Etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İmamoğlu: Etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
“Araçlarınıza antibakteriyel iç temizlik ve ozonlama yaptırın”
“Araçlarınıza antibakteriyel iç temizlik ve ozonlama yaptırın”
Ağaoğlu: Çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak
Ağaoğlu: Çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak
İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ
İSTANBULLULARIN TOPLU ULAŞIMDA MASKELİ ÖNLEMİ
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
İSTANBUL'DA DEV OPERASYON
İSTANBUL'DA DEV OPERASYON
İETT 3 bin 600 şoförünü “Mesleki Yeterlilik” sınavına alacak
İETT 3 bin 600 şoförünü “Mesleki Yeterlilik” sınavına alacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı