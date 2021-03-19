Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1533
ALTIN
405.476
DOLAR
7.2425
STERLİN
10.0837
EURO
8.6190
Sözleşmeli personeller alınacak
Sözleşmeli personeller alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık...
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut...
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İBB'de çalışan 45 bin işçi için toplu iş sözleşmeleri imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde çalışan 45 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmeleri düzenlenen törenle imzalandı

19 Mart 2021 Cuma 14:43
6 Okunma
İBB'de çalışan 45 bin işçi için toplu iş sözleşmeleri imzalandı

İSTANBUL - İBB ile Hak-İş ve Türk-İş arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İSKİ ve İBB iştiraki toplam 19 şirkette çalışan, yaklaşık 45 bin personeli kapsayan anlaşma için, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Merkezi'nde "Toplu İş Sözleşmeleri İmza Töreni" düzenlendi. Konuşmaların ardından sözleşmeyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar birlikte imzaladı. 


 

"ÇOK AĞIRDIR BU SORUMLULUK"

İmamoğlu, "Belediyecilik gibi, gerçekten insanların günlük yaşamlarını doğrudan ilgilendiren konularda hizmet üretiyorsak, sorumluluğumuzun çok daha fazla olduğunu bilmeliyiz. Çok ağırdır bu sorumluluk. Çünkü unutmayalım ki sadece 16 milyon İstanbullu değil, etkin nüfusuyla aslında 20 milyonluk topluma hizmet eden bir alanda iş gücüsünüz" ifadelerini kullandı. Toplu iş sözleşmelerini, yalnızca tarafların birbirine verdikleri yalın söz olarak da görmediğini kaydeden İmamoğlu, "Bu aynı zamanda hepimizin, sendikaların, Büyükşehir Belediyemizin hep birlikte İstanbul'a, yani 20 milyon insana verilmiş bir sözün ifadesi olarak da görüyorum. Yükü, ağırlığı işte bu kadar mühimdir" diye konuştu. 

Tören öncesinde konuşan sendika temsilcileri ise İmamoğlu'na teşekkür etti. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "Sayın Başkan ile birlikte toplu sözleşme sürecinde görev alan İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi temsilen, masada bizimle müzakere yapan ekibinizi de kutlamak istiyorum. Gerçekten profesyonelce, meselelerine çok vakıf, işçi-işveren ilişkilerinde sosyal diyalog mekanizmalarını açıp ve bu konuda başarılı bir süreci yürüttükleri için onları kutlamak istiyorum. Çünkü zor bir süreçti" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplu İş SözleşmesiİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"BKS, projesine aykırı imalatlara sahip olan yapılara karşı faydalı olacak"
"BKS, projesine aykırı imalatlara sahip olan yapılara karşı faydalı olacak"
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
İmamoğlu şehitlikteki tepkiyle ilgili konuştu
İmamoğlu şehitlikteki tepkiyle ilgili konuştu
Lüks cip yan yattı… Şoka giren sürücü gözyaşlarına boğuldu
Lüks cip yan yattı… Şoka giren sürücü gözyaşlarına boğuldu
Gönül Elleri Çarşısı, Şehit ailelerine Türk Bayrağı dağıttı
Gönül Elleri Çarşısı, Şehit ailelerine Türk Bayrağı dağıttı
Beşiktaş Belediyesi’nden 18 Mart’a özel çalışma
Beşiktaş Belediyesi’nden 18 Mart’a özel çalışma
Bağcılar’da hem zafer kutlandı hem şehitler anıldı
Bağcılar’da hem zafer kutlandı hem şehitler anıldı
Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti
Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma