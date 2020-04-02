İBB'de 90 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

İBB, virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden bu yana evden çalışma sistemini devreye soktu. Sistem, İBB ve şirketlerinde yaygın bir şekilde uygulanıyor." denildi.
DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplam 90 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Personellerin tedavilerinin evlerinde sürdüğü, yakın çalışma arkadaşları da ev karantinasına alındığı belirtildi.
İBB, virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden bu yana evden çalışma sistemini devreye soktu. Sistem, İBB ve şirketlerinde yaygın bir şekilde uygulanıyor." denildi.
DHA