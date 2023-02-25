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İBB Başkanı İmamoğlu, deprem bölgesinde çalışan belediye personeliyle bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki çalışmalara katılan 2 bin 800 belediye personeli ile bir araya geldi.

25 Şubat 2023 Cumartesi 14:05
İBB Başkanı İmamoğlu, deprem bölgesinde çalışan belediye personeliyle bir araya geldi

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Kültür Sanat Merkezi'nde "Türkiye Size Minnettar" başlığıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İmamoğlu, deprem bölgesinde görev alan personele teşekkür etti.
Çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getiren İmamoğlu, "11 ilimizde etki gösteren deprem, her birimizi çok derinden etkiledi ve yaraladı. Tabiri caizse içimiz yanıyor. Sizler 16 milyon İstanbullunun eli, vicdanı, kolu, gücü, kuvveti olarak orada özveriyle çalıştınız." dedi.
İmamoğlu, gıdadan barınmaya, iletişimden temizliğe, malzemelerin ulaştırılmasından altyapının iyileştirilmesine, rehabilitasyona kadar her alanda var güçleriyle deprem bölgesinde çalıştıklarını söyledi.
"Bu kurum ve 16 milyon İstanbullu olarak bizler bu sürecin en son anına kadar o bölgenin yanında olacağız." diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:
"Yaraların sarılması için var gücümüzle çalışacağız hem de İstanbul'daki işlerimizi ihmal etmeden. İstanbul'un da bu tehditle her gün belki korku, belki sıkıntı içerisinde yaşamasını engellemek için de çok büyük bir seferberlik başlatacağız. Bu şehri de güçlü, dayanıklı bir kent haline getirmemiz için bu kentteki dayanışma gücünü yükseltmemiz için bu kentin deprem tehdidine karşı bir afet anındaki dayanışma gücünü arttırmak için gönüllü bulunduğunuz her ortamda ailelerinizle, komşularınızla paylaşmayı ve İstanbul'u bu anlamda da çok daha güçlü bir kent haline getirmeyi hep birlikte başaracak adımları atınız."
İmamoğlu, konuşmasının ardından deprem bölgesinde görev yapan İBB personeli adına farklı birimlerden 18 çalışana teşekkür plaketi verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İBBBaşkanEkrem İmamoğluKahramanmaraşHatayDeprem
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