İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
DHA