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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 12:50
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBBaşkanEkrem İmamoğluKoronavirüsPozitifCovid19
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