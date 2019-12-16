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Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yaptığını belirlediği 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Sarıyer de gerçekleştirilen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait onlarca tarihi eser ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yaptığını belirlediği 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Sarıyer de gerçekleştirilen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait onlarca tarihi eser ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:33
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Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İSTANBUL - Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Ekipler şüphelendikleri 2 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler 13 Aralık günü Sarıyer'de bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Helenistik Döneme ait İstanbul’a özgü mezar taşı, mezar taşında mutlu aile tablosunun yansıtıldığı erkeğin eşini taçlandırması, Roma ve Bizans Dönemine ait korint üslubunda sütun başlıkları, Roma dönemine ait mimarı mermer parçalar ele geçirildi. Şüphelilerin tarihi eserleri topladıkları ve kaçak yollarla yurt dışındaki kişilere sattıkları belirlendi.
 

ONLARCA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
 

Yapılan operasyon kapsamında 21 farklı boyut ve ebatlarda üzeri bitkisel işlemeli sütun başlıkları, taş boğa başı, 3 taş mimari arkeolojik parça, üzeri insan kabartmalı sütun parçası, 2 üzeri cenaze kompozisyonlu mezar taşı, 8 üzeri kabartma betimli rölyef parçası, üzeri çift başlı kartal kabartmalı haç, kare formunda sütun mimari parça, 2 yan kenarları sarmal biçimli sütun başı, 1 sütun mimari parçası, 2 sütun altlığı olmak üzere toplam 43 taşınmaz olduğu düşünülen arkeolojik obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ' Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Yapılan operasyon polis kameralarına yansırken, ekipler buldukları tarihi eserleri özenle deponun içerisinden çıkartarak kamyona yükledi.  Emniyet ekipleri tarihi eserleri İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube MüdürlüğüHelenistikRoma Ve Bizans DönemiTarihi Eser
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