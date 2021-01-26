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HDP Esenyurt ilçe eş başkanları yeniden gözaltında

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınıp sebest bırakılan iki kişi dijital verilerin incelenmesinin ardından "terörör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alındı.

26 Ocak 2021 Salı 09:50
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HDP Esenyurt ilçe eş başkanları yeniden gözaltında

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda ele geçirilen dijital verilerin incelenmesinin ardından yeni deliller elde etti. Polis ekipleri, operasyon günü emniyette ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K'yi "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait bez parçası, yasaklı yayın, bilgisayar ve dijital veriler ele geçirildi.

Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine operasyon düzenlenmişti. HDP ilçe binasına giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 saatlik arama sonucu ele geçirilen evrak ve dokümanları emniyete götürmüştü. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade veren Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HDPEsenyurtTerörOperasyonPolis
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