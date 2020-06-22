Hayvanat bahçesindeki canlılar ziyaretçileriyle buluştu

İSTANBUL - Yüzlerce egzotik canlının bir arada olduğu Jungle Park, kapılarını bugün yeniden misafirlerine açtı. Uluslararası sağlık standartlarına uygun tüm önlemlerin alındığı mini hayvanat bahçesinde birbirinden farklı 100 türden yaklaşık 400 canlı bulunuyor. Dev yılanlar, maymunlar, büyük örümcekler, renkli kurbağalar, timsahlar, tünel akvaryum içerisindeki köpekbalıkları, tropik resif balıkları, kaplumbağalar ve egzotik kuşları yakından görme fırsatı bulan ziyaretçiler, canlıların olağanüstü dünyalarını keşfetmenin heyecanını yaşıyor. Karantina sürecinin ardından yeniden ziyaretçileriyle buluşan canlılar 7’den 70’e herkesin ilgi odağı oldu.



İÇERİDEKİ CANLILAR ZİYARETÇİLERİ ÖZLEDİ

Vahşi doğayı keşfetme imkanı sunarak, farklı canlıların yaşam şekilleri hakkında insanları bilgilendirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, “16 Mart’ta faaliyetlerimize geçici bir süreliğine ara vermiştik bugün de açılışımızı yaptık. İçeride 100’den fazla türe 400’den fazla canlıya ev sahipliği yapıyoruz. Toplam 2 bin 500 metrekarelik alana sahibiz. Kapalı olduğumuz süre boyunca içerideki canlılarımız misafirlerini çok özlediler. Şimdi günün kurallarına göre sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları gözeterek ve gerekli önlemleri alarak misafir kabulüne başladık” dedi.





ZİYARETÇİ KAPASİTESİ YÜZDE 50 AZALDI

İçerde alınan önlemlerden en önemlisinin ziyaretçi kapasitesinde yüzde 50 azalmaya gidilmesi olduğunu dile getiren Tonger, “Burada 200 kişiye yakın kişiyi eş zamanlı ağırlayabiliyorduk. Şimdi misafir sayısı 100 kişiyi geçmeyecek. Ailelerin ve onların dışında olan misafirlerin sosyal mesafesi çok önemli. Alışveriş merkezinde de maskesiz dolaşma kesinlikle yok. Hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz. İçeriye girerken ateş ölçümü yapıyoruz. Ateş olması gereken seviyedeyse içeri girişlere izin veriyoruz ve turlarını tamamlama şansına sahip oluyorlar." diye konuştu.

CANLI BAKIMLARI DA KURALLARA UYGUN YAPILIYOR

Canlılara bakım yaparken de kurallara özen gösterdiklerini belirten Tonger, “Giydiğimiz elbiseler, kullandığımız siperlik ve maskeler, dezenfektanlara çok dikkat ediyoruz. Gönül rahatlığıyla aileler burayı gezebilirler ve içerideki canlılarla hasret giderebilirler. Ana prensibimiz doğadaki ortamlarına en yakın şekilde misafir ediyor olmak. Canlılara eskiden de fiziksel olarak temas yoktu. Şimdi de aynı şekilde ziyaret etme şansına sahipler. Hepsi de bu anı sabırsızlıkla bekliyor.” dedi.





VETERİNER HEKİMLER EŞLİK EDİYOR

İçeride sürüngenlerden böceklere, böceklerden akvaryum canlılarına kadar birçok türde canlının mevcut olduğunu hatırlatan Tonger, şunları söyledi:

“Canlılarımızın bakımları veteriner hekim eşliğinde yapılıyor. Uluslararası standartlar neyi gerektiriyorsa aynı şekilde buraya uyguluyoruz. Veteriner hekimlerimiz sürekli bizimle. Beslenmelerine çok özen gösteriyoruz. Her canlının ayrı bir diyet programı var. Besinlerini özenle seçiyor, farklı ürünler vermeye gayret ediyoruz.”

ARKADAŞINI ALAN HAYVANAT BAHÇESİNE GELDİ

26 yaşındaki ziyaretçi Busenur Elmas, “Zorlu bir pandemi sürecinden geçtik. Bu süreçten sonra da bu parkın açılması bizi çok mutlu etti. Ben daha önce de gelmiştim ama şimdi arkadaşımı getirdim. Dikkatimi en fazla ipek maymunu çekiyor. Normalde hayvanlardan korkarım ama ipek maymunu benim çok hoşuma gidiyor” diye konuştu.



Ziyaretçilerden Kubilay Özdemir ise, uzun zamandır buraya gelmeyi beklediğini belirterek, “Çok heyecanlıyım. Farklı iklimlerin hayvanlarıyla karşılaşmak gerçekten çok güzel. Belgesellerde görebileceğimiz bir ortam. En çok dikkatimi timsahlar çekiyor, onlara bayılıyorum” şeklinde konuştu.