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Hava şehitleri anıldı

15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

15 Mayıs 2022 Pazar 13:10
Hava şehitleri anıldı

Törene Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu üyeleri ve eski başkanları, THY temsilcileri, uçuş okulu müdürü ve öğrencileri, havacılık dernekleri ve emekli pilotlar katıldı. Törende konuşan TALPA Başkan Okan Üreksoy, “Bir medeniyet projesi olarak 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte havacılığımız ivme kazanmış, havacılığın önemini diğer ülkelerden çok önce fark eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk eşsiz öngörüsüyle söylediği 'İstikbal Göklerdedir' sözüyle Türk gençlerine bir hedef göstermiştir. Bu hedef doğrultusunda Türk ulusu çok sayıda isimsiz kahraman yetiştirmiştir" dedi.

Üreksoy, "Bugün dünya havacılığında önemli bir yeri olan havacılığımız, gökyüzüne aşkla bağlı meslek büyüklerimizin akıttığı, kan, ter, gözyaşı ve deneyimlerine çok şey borçludur. Havacılığımız, başta ilk şehitlerimiz olan Fethi, Sadık ve Nuri beyler olmak üzere çok güç şartlarda pilotluk mesleğini icra ederken yaşamlarını yitiren havacılık şehitlerimizin aziz hatıraları üzerinde yükselmektedir. 1926 yılında ilk kez anılan hava şehitlerimizi, 96 yıldır her 15 Mayıs'ta anmanın kutsal bir görev, minnet duygularımızı ifade etme olanağı bulduğumuz asla unutulmayacak bir tarih olduğunun bilinci ile bugün de kabirleri başında rahmetle anıyoruz. Şehadetleri ile biz Türk pilotlarına ışık ve yol gösteren, ülkemiz ve havacılığımız için canlarını veren asker ve sivil tüm şehitlerimizin toprağa değil bu milletin kalplerine ve gönüllerine gömülmüş olduklarını biliyor, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği olarak aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz" diye konuştu.

DHA

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