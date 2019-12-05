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Haliç için hayati projede yeni adım

Haliç'i kirleten ve oksijensiz bırakan çamur, İSKİ’nin yapacağı dip çamuru susuzlaştırma tesisi ile temizlenecek. 2018'de ilk adımı atılan proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülürken, İstanbul Valiliği, ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararı verdi. Haliç’in dibinden taranacak çamur tesiste susuzlaştırılıp preslenecek. Tesiste günde 6 bin metreküp çamur preslenip, Silivri Seymen çöplüğüne nakledilecek.

Haliç için hayati projede yeni adım

Haliç'i kirleten ve oksijensiz bırakan çamur, İSKİ’nin yapacağı dip çamuru susuzlaştırma tesisi ile temizlenecek. 2018'de ilk adımı atılan proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülürken, İstanbul Valiliği, ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararı verdi. Haliç’in dibinden taranacak çamur tesiste susuzlaştırılıp preslenecek. Tesiste günde 6 bin metreküp çamur preslenip, Silivri Seymen çöplüğüne nakledilecek.

05 Aralık 2019 Perşembe 12:37
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Haliç için hayati projede yeni adım

İSTANBUL - Haliç’in dip çamurunun temizlenmesi yaklaşık 20 yıl sonra yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olduğu dönemde, Haliç’in dip çamuru taranmış ve 4 kilometre mesafedeki eski taş ocaklarına pompalanmıştı. Daha sonraki yıllarda da dip çamuru kepçelerle taranmaya çalışılmış ancak etkili bir sonuç elde edilememişti.

İSKİ 2018’de Haliç için, 'Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisinin Kurulumu, İşletilmesi ve Çamurun Bertaraf Edilmesi' adı altında ihale açtı. İSKİ’nin açtığı ihaleyi, İBB’nin şirketlerinden İSTAÇ 61 milyon 853 bin TL’ye üstlendi. İSTAÇ, üstlendiği işin bir bölümünü oluşturan tesisin yapımı için ayrı bir ihale açtı. 15 Mart 2019 tarihinde yapılan ihaleyi, Murat Beyri 3 milyon 211 bin TL’ye üstlendi. İSTAÇ ayrıca söz konusu tesis için gerekli ekipman için de ihale açtı. 12 Eylül 2019 tarihinde yapılan ihaleyi, Ket Makina ve Tesis İmalat San. Tic. A.Ş. 11 milyon 950 bin TL’ye aldı.

HALİÇ SİSTEMLİ TARANACAK

İSTAÇ, söz konusu ihalelerin ardından hazırladığı 'Haliç Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi' proje tanıtım dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu. Başvuru ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Eyüpsultan Bahariye Caddesi, Silahtarağa Mahallesi Tekke Parkı, 18 Numaralı Parsel mevkiinde,  İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Haliç Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince Haliç Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi projesi'ne Valiliğimizce ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir."

Proje dosyasına göre, Haliç tabanında, modern teknolojilerle sistemli bir tarama yapılacak ve taranan çamur susuzlaştırılarak bertaraf edilecek. Haliç'i kirleten ve oksijensiz bırakan çamur sürekli olarak temizlenecek. Tesisin gelecek yıl hizmete girmesi planlandı. Çamur susuzlaştırma  tesisinde uygulanacak sistem sayesinde taşınacak çamurun katılık oranı yüzde 35’ten yüzde 65’e çıkacak ve taşıma sırasında sızıntı olmayacak, çevreye rahatsızlık vermeyecek.

Tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Haliç’in dip taramasından çıkartılacak çamur tesiste susuzlaştırılıp, preslenecek ve sızdırmaz kamyonlarla Silivri Seymen Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ ne gönderilecek. Tesiste günde 6 bin metreküp dip çamuru susuzlaştırılacak. Yaklaşık bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan tesisin toplam proje bedeli 19 milyon TL olarak hesaplandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HaliçProjeIski
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