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Hadımköy'de kayıp 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş bulundu. Üç kız, Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edildi. Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi. 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenilirken, aileleri tarafından teslim alınan çocuklar evlerine götürüldü.

10 Ağustos 2021 Salı 09:55
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Hadımköy'de kayıp 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) dün akşam saatlerinde kayıplara karıştı. Üç kız, kaybolduklarından itibaren aileleri, çevredekiler ve polis tarafından her yerde arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu 3 kız akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu.Kızlar,Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

'DÜNYALAR BENİM OLDU'

Kızlarına sarılmayı beklediğini söyleyen anne Semra Yüksel, "Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde. İnşallah, artık sarılmayı bekliyorum. Söz veriyorum onları tatile götüreceğim. Çok sevinçliyim. Ben onları eğlendireceğim. Ben götüreceğim tatile. Gelsinler yeter ki, gelsinler. Sabahtan beri bu Toki halkını, çevresini didik didik aradılar, tanıdık, tanımadık herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş de, "Emeği geçen, dua eden herkesten Allah razı olsun. Ne diyeyim, dünyalar benim oldu. Güneş battığından beri, dünya kafama yıkıldı" diye konuştu.

"YAŞADIKLARIMI HATIRLAMIYORUM"

Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Çok sevinçliyiz. diyecek bir şey bulamıyorum. Hislerimi bilmiyorum. Sadece sarılmak istiyorum. Son 24 saatte yaşadıklarımı hatırlamıyorum" dedi. Nazar Memiş'in dedesi Erdal Bacak da "Söyleyecek bir şey bulamıyorum, çok mutluyum. Çok sağ olsunlar polis arkadaşlar bulmuşlar. Bekleyiş 1 gün sürdü ama 1 yıldan fazla ömrüm gitti. Ben Nazar Memiş'in dedesiyim Bartın'dan geliyorum. Kaybolduğunu duyunca Bartın'dan geldim buraya" diye konuştu.

LUNAPARKA DA GİTMİŞLER

Hadımköy'deki evlerinden ayrıldıktan sonra Avcılar'a gelen 3 kızın Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahil kesimindeki İBB tuvaletinde görünmesinden sonra bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Akşam saatlerinde bu çalışmalar sonuç verirken 3 kızın bir süre Küçükçekmece yan yolu girişindeki lunaparka girdikleri burada bir süre dolaştıkları belirlendi. Ekipler bölgede yoğunlaşırken parkın hemen alt tarafında görülen 3 kız alınarak Arnavutköy'e götürüldü.

Lunapark işletmecisi Ömer Faruk Güler, eğlence yerinde görüntü kaydı yaptıklarını ancak her gün binlerce kişi girip- çıktığını belirtirken kayıp üç kızı görüp polise haber veremedikleri için üzgün olduğunu ancak, bulundukları için sevinç duyduklarını söyledi. Güler, bulunan kızların istedikleri takdirde aileleri ile birlikte onları konuk edebileceklerini ekledi.

KORE'YE GİTME HAYALİYLE EVDEN ÇIKTILAR

Öte yandan, geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.

EVLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Çocukların Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde pedagog ve avukat eşliğinde ifadeleri alındı. Buradaki işlemlerinin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi.  Çocuklar minibüsle emniyetten çıkarılarak evlerine götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HadımköyArnavutköyKayıpKızçocuk
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