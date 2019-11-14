Haber Müdürümüze Onur Madalyası

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Kazakistan’ın Başkenti Nur-Sultan’da Kazak Halkları Asamblesi’nin düzenlediği Medya ve Kamu Dayanışması Forumu’nda Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı’ya Onur Madalyası verildi.

Kazakistan’ın Başkenti Nur-Sultan’da, 13 Kasım’da, Kazak Halkları Asamblesi tarafından düzenlenen Medya ve Kamu Dayanışma Forumu gerçekleştirildi. Kazak medyasında büyük yankı uyandıran Forum’da “Günümüzde gazeteci ve gazetecilik” konulu bir konuşma yapan Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı’ya, forum sonrasında düzenlenen törende Onur Madalyası verildi.

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in imzasını taşıyan madalyanın beratında şöyle denilmektedir:

“Kazakistan Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğinin korunmasında, manevi değerlerin muhafaza edilmesinde, barış ve huzurun temininde yapmış olduğu katkılarından dolayı Mustafa Kemal Sallı’ya Kazak Halkları Asamblesi adına verilmiştir.

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı

Nursultan Nazarbayev

Nur Sultan, Medya ve Kamu Dayanışma Forumu’na ev sahipliği yaptı. Kazak Hakları Asamblesi’nin düzenlediği 4. Uluslararası 4. Medya ve Kamu Dayanışma Forumu’na Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’dan uluslararası uzmanlar ve gözlemciler ile Kazakistan Halkları Asamblesi üyeleri ile medya temsilcileri katıldı.

Önce Vatan Gazetesi imtiyaz sahibi Abdullah Akosman, ‘Kazakistan Halkları Asamblesi’nin düzenlediği Medya ve Kamu Dayanışma Forumu’nda gazetemizin Haber Müdürü M. Kemal Sallı’ya verilen ödül ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Değerli dostum, gazetemizin Haber Müdürü M. Kemal Sallı arkadaşımız, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan hakkındaki yaptığı haberlerden dolayı Kazakistan’a davet edilerek Onur Madalyası ile ödüllendirildi. M. Kemal Sallı ve gazetemiz adına gurur duyduk. Arkadaşımızı kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.”

Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı’nın Onur Madalyası’nı, Kazakistan eski Büyükelçisi, Kazak Halkları Asamblesi Direktörü Canseyit Tüymebayev taktı.

Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı’ya Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev imzalı beratıyla birlikte Onur Madalyası verildi.

Nur-Sultan’da düzenlenen uluslararası forum öncesinde Tüymebayev ve Sallı sergiye birlikte gezerek medyaya bilgi verdiler.