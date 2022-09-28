Gürpınar Hali'nde yasak avlanan 1 ton balık yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde, boy ve zaman yasaklarına aykırı avlanan 1 ton balığa el konuldu. Bir kişiye 7 bin 429 TL idari para cezası uygulandı.



İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı, Deniz Zabıta Amirliği ekipleri Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı. Ekipler, boy ve zaman yasaklarına aykırı avlandığı tespit edilen 34 kutu lüfer, 5 kutu istavrit, 3 kılıç balığı ve 35 kalkan balığına el koydu. Yasaklara uymayarak avlanan bir kişiye 7 bin 429 TL idari para cezası uygulandı. El konulan su ürünleri mülkiyeti kamuya geçirilerek, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.