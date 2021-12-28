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Güngören’de evinde yangın çıkardı

GÜNGÖREN’de bir kişi yalnız yaşadığı evde yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

28 Aralık 2021 Salı 10:51
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Güngören’de evinde yangın çıkardı

Yangın saat 09.30 sıralarında Güngören Gençosman Mahallesi Mehmetçik Sokak’ta çıktı. Murat Ş. isimli kişi, 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşadığı evde yangın çıkardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin içindeki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayı duyan Murat Ş.'nin annesi ve babası da hemen sokağa geldi. Polis ekipleri anne ve babayla bir süre konuştuktan sonra evin içinde bulunan Murat Ş. gözaltına alarak polis merkezine götürdü.  Murat Ş.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

"BUNUN GİBİ ŞEYLERİ YILLARDIR YAPIYOR"

Aynı apartmanda yaşayan bir kişi, "Çocuk yıllardır burada oturuyor. Annesi babası gitti başka yerde oturdu. Çocuk her zaman gece saatlerinde çıkar bağırır, insanları rahatsız eder, camları kırar. Bunun gibi şeyleri yıllardır yapıyor. Binamızdaki kişilere zarar verdiğini görmedim ama kendine ve binaya zarar verir." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenEvYangın
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