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Güngören'de telefon dolandırıcılarına operasyon

GÜNGÖREN'de kendilerini polis, savcı ve MİT mensubu olarak tanıttıkları kişileri 144 bin lira dolandıran üç şüpheli polis tarafından yakalandı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:12
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Güngören'de telefon dolandırıcılarına operasyon

Güngören'de kendilerini polis, savcı ve MİT mensubu olarak tanıtan çete üyeleri, Mehmet Deniz Erat isimli kişiyi arayarak "Sizin, annenizin ve babanızın kimliği bir kuyumcu baskınında bulundu ancak biz sizin hırsız olmadığınızı biliyoruz bizimle bu konuda iş birliği yapın" dediler. Çete üyeleri Erat'tan 50 bin lira istedi. Bunun üzerine korkuya kapılan Erat, kendisini arayan kişi ile Güngören'de özel bir hastanenin önünde buluşarak 50 bin lira nakit parayı verdi. Parayı alan şüpheli olay yerinden yaya olarak ilerleyip bir süre sonra taksiye binerek gözden kayboldu.


POLİS SORUŞTURMAYI TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜ

Durumdan şüphelenen Erat olayın ardından hemen polis ekiplerine haber verdi. Güngören Asayiş Büro ekipleri de önce Erat ile buluşan dolandırıcının bindiği taksiyi belirledi. Taksi sürücüsünün de ifadesini alan polis ekipleri araca binen dolandırıcının taksiden indiği yeri ve gittiği güzergahlardaki kamera görüntülerini inceledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şüphelinin bir akaryakıt istasyonunda inerek bir süre yürüdükten sonra otoparka girdiğini belirledi.


POLİS ŞÜPHELİNİN KULLANDIĞI ARACIN YERİNİ GPRS TAKİBİ İLE BULDU

Polis ekipleri otoparka giren şüphelinin bir otomobile binerek uzaklaştığını belirledi. Aracın plakasını araştıran polis ekipleri otomobilin bir 'rent a car' şirketine kayıtlı olduğunu belirledi. Firma ile görüşen polis ekipleri aracın bulunduğu konumuna ait adrese gitti. Adrese giden polis ekiplerini gören şüpheliler ellerindeki poşeti yere atarak araca binmeden kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçmaya çalışan şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltı alınan şüpheliler Ferhat N. ve Umut N. ile Ferdi S. sorgulanmak üzere poils merkezine götürüldü. Polis ekipleri şüphelilerin yola attığı poşette yaklaşık 144 bin lira olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.  


ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Mehmet Deniz Erat'ı arayarak kendisini polis, savcı ve MİT mensubu olarak tanıtan çete üyelerinden Umut N.'nin Erat'tan aldığı paraları koyduğu poşetle yürümesi güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de şüphelinin elinde poşetle bir süre yürüdüğü ve daha sonra da bir akaryakıt istasyonuna girdiği görülüyor. Ayrıca akaryakıt istasyonundan çıkan şüphelinin daha sonra otoparka gittiği görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenTelefonDolandırıcı
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