Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1090
ALTIN
464.032
DOLAR
7.4706
STERLİN
9.6930
EURO
8.7976
UÇAK SINIF
Son Dakika
UÇAK SINIF
3 boyutlu yazıcı ile protez bacak yapıldı
Son Dakika
3 boyutlu yazıcı ile protez...
Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde
Son Dakika
Hatay'daki orman yangını 5'inci gününde
Tekirdağ açıklarında deprem
Son Dakika
Tekirdağ açıklarında deprem
Bakan Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Son Dakika
Bakan Koca, 11 ilin sağlık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Güngören'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı

GÜNGÖREN'de gece saatlerinde park halinde duran ve bir süredir kullanılmayan panelvan minibüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede minibüsü sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün alev alev yanması vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:07
3 Okunma
Güngören'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı

Olay Güngören, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde Mahmudiye Sokak'ta gece saat 03.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kullanılmayan 34 TZ 4544 plakalı minibüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken mahalle sakinleri de durumu önce İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Panelvan minibüste çıkan yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.  Polis ekipleri de yanan araçta ve çevrede detaylı olay yeri çalışması yaptı.

BİZ UYUYORDUK ALT KOMŞUM HABER VERDİ

Olayın yaşandığı sokakta oturan minibüsün sahibi Dursun Kaplan, "Durmakta olan aracımızı kullanmıyorduk zaten. Son zamanlarda aküsü falan da boşalmıştı dura dura. Evdeydik yatıyorduk. Neden çıktığını bilemeyiz ki, ama arabanın elektrik aksamında şase yapacak bir şey yok zaten çünkü aküsü boş aracın. Büyük ihtimalle belki sigara izmariti falan bir şekilde yandı. Biz uyuyorduk alt komşum haber verdi" dedi.

MİNİBÜSÜN YANMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bu arada park halinde duran minibüsün yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de park halinde duran panelvan minibüsün alev alev yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği mahalle sakinlerinin de panik içerisinde olduğu görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PanelvanGüngörenYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da minibüslere ayakta yolcu denetimi
İstanbul'da minibüslere ayakta yolcu denetimi
TEM'de yolun karşısına geçen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
TEM'de yolun karşısına geçen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Silivri'de kaçak ayakkabı operasyonu
Silivri'de kaçak ayakkabı operasyonu
İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
Afgan işçiler dehşeti yaşadı: 2 yaralı
Afgan işçiler dehşeti yaşadı: 2 yaralı
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45'in altına indi
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45'in altına indi
FSM Köprüsü'nde intihar girişimi TEM'de trafiği kilitledi
FSM Köprüsü'nde intihar girişimi TEM'de trafiği kilitledi
İstanbul Emniyeti'nden yürüyüş açıklaması
İstanbul Emniyeti'nden yürüyüş açıklaması
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans