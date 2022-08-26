GÜLŞEN TUTUKLANDI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün gece şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattığını ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiğini açıklamıştı. Çolakoğlu, bugün gözaltına alınarak polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen ifadesi alınmak üzere saat 18.40 sıralarında adliyenin 4'üncü katındaki Basın Suçları Savcılığına çıkarıldı. Gülşen Çolakoğlu için adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı.

"SÖZLERİ KAMU GÜVENLİĞİNİ BOZUCU VE SARSICI NİTELİĞE HAİZ"

Maske taktığı görülen Gülşen Çolakoğlu'nun yanında avukatı da bulundu. Savcı tarafından ifadesi alınan Gülşen Çolakoğlu, saat 20.00 sıralarında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık sevk yazısında, Gülşen'in "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki sözlerinin "Toplumun bir kesiminde yoğun tepkilere neden olduğu, bu tepkilerin özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşım ve yorumlarla gündem olduğu, bu kapsamda soruşturma konusu sözlerin kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturacak şekilde kamu güvenliğini bozucu ve sarsıcı niteliğe haiz olduğu, bu şekilde halkın özelliklerine sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik içerdiği, bu suretle TCK 216. maddesinde düzenlenen 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunu unsurlarının oluşturduğu" gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Gülşen Çolakoğlu'nun saat 20.40 sıralarında tutuklanmasına karar verildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülşen Çolakoğlu'nun Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Gülşen ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de konserde bu konuşma geçmiştir. 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imamdır'. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Bu konuşma Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben, 'Beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın demem üzerine' bana orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum" dedi.

"ESPRİNİN KIŞKIRTICI BİR ŞEKİLDE YORUMLANMASINI KABUL ETMİYORUM"

"İmam Hatiplileri kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla konuşma yapmadığını" belirten Gülşen, "Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" diye konuştu.