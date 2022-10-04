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Gözaltına alınan  8 şüpheli adliyeye sevk edildi 

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak, haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

04 Ekim 2022 Salı 10:28
Gözaltına alınan  8 şüpheli adliyeye sevk edildi 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Kurulan Örgüte Üye Olma' ve '6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet' suçunu işleyerek haksız kazanç sağladıkları yönünde bulgular elde edildi. Bunun üzerine savcılık, 2'si yurtdışında bulunan toplam 10 şüpheliden 8'inin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.  

17 FARKLI ADRESE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 farklı adreste bugün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mehmet Akdere (53), T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 2 ajanda, 4 flash bellek, 1 masaüstü bilgisayar, 2 hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

DHA

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İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıBorsa İstanbulManüplasyonOperasyonMahkemeGözaltı
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