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Görüntüler İstanbul'dan... Akın ettiler

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Caddebostan Sahili ve Maçka Demokrasi Parkı'nda bu akşam da kalabalık gözlendi. Sahilde yoğunluk oluşturan gençler hem yeşillik alanlarda oturdu hem de canlı müzik dinledi.

10 Haziran 2020 Çarşamba 08:10
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Görüntüler İstanbul'dan... Akın ettiler

Caddebostan Sahili'nde gündüz yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de yine devam etti. Sahile akın eden gençler çimlerde oturarak arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Kimileri ise sahilde yürüyüş yaptı. Bazı gençler sosyal mesafe kurallarına uyarken bazıları ise uymadı. Sahilde vakit geçiren gençler ayrıca sokak müzisyenleri tarafından söylenen şarkıları dinledi ve eşlik etti. Sahilde bulunan tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluştu. 

MAÇKA PARKI'NDA SOSYAL MESAFE VAR, MASKE YOK

Koronavirüsle mücadele tedbirleri gereğince getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından hafta sonu park ve sahilleri dolduran vatandaşlar, bugün de parklara akın etti. Akşam saatlerini Maçka Demokrasi Parkı'nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarken, birçoğunun maske takmaması dikkat çekti. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, 1 Haziran'dan itibaren hafifletildi. Vatandaşlar, birçok alandaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, özellikle hafta sonu sahil ve parklara akın etti. 2.5 ay süren yasağın ardından sahil ve yeşil alanları dolduran İstanbullular, özellikle parklarda gece geç saatlere vakit geçirdi.

İstanbullular, haftanın ilk günü de parklardan vazgeçmedi. Şişli Maçka'daki Demokrasi Parkı hafta sonunda olduğu gibi yine tıklım tıklımdı. Akşam saatlerinden itibaren parka gelen vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken birçoğu ise çimlerde oturmayı tercih etti. Arkadaş ve aileleriyle gruplar halinde oturanların diğer gruplarla aralarındaki sosyal mesafeye uyduğu gözlenirken, birçok vatandaşın maske takmaması dikkat çekti. 

İSTİKLAL CADDESİ'NDE DE KALABALIK VARDI

Taksim İstiklal Caddesi'nde de akşam saatlerinde kalabalık görüldü. Caddede yürüyen birçok kişinin maske takmadığı görüntülere yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CaddebostanSahilMaçka Demokrasi Parkı
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