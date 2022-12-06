Görkem Uludüz ile 'Yorum Sizin': İstanbul'u Dinliyorum

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı...

Ne güzel tasvir etmiş Orhan Veli Kanık 1947 yılında 'Varlık' dergisinde yayınlanan, umut ediyorum ki hepimizin hatırladığı, o duygusal ve unutulmaz şiirinde, bin altı yüz yıl boyunca dört farklı imparatorluğa başkentlik yapmış, buram buram tarih ve medeniyet kokan güzelim İstanbul'u.

Aralık 2022, Cumhuriyet'in yüzüncü yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, büyük usta ile aynı duygular içerisinde gözlerimi kapatıp, sadece huzur içerisinde dinlemek istedim bu şehrin nağmelerini.

Soğuk bir kış gününde, bir işim nedeniyle gelmiştim Ümraniye'ye. Beklemem gerektiği için; Şirin görünen, emektar bir amcanın ocağın başında durduğu bir çay bahçesinde tavşan kanı çayımı yudumlarken kapadım yorgun gözlerimi.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı...

Yan masamda oturan ve henüz reşit olmayan üç gencin sohbetleri takılıyor kulağıma. Yarı kürtçe yarı türkçe ve hakaretlerle dolu konuşmalarının arasına, telefonlarında çalan, anlamadığım oyun havaları karışıyor. Diğer telefonda açık hoparlörde, seslerin tamamen kulağıma yansıdığı, muhtemelen 'sıra' arkadaşları kızlar ile olan ahlak dışı sohbetleri.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı...

Derken içeri giren kalabalık grubun, artık kulak aşinalığım olan, farsca sohbetleri. Kırık bir türkçe ile ısmarlanan çay, gürültülü kahkahalar eşliğinde anlamadığım derin sohbetler...

Yoldan geçen gurbetçi gençlerin argo almancaları ile kendi aralarında yüksek sesli konuşmalarını bölen arapça bir sesleniş...

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı...

Martı sesleri, şarkılar, türküler ve dinmiş lodosların uğultusunu arar iken kulaklarım, omzuma dokunan bir el ile açıyorum gözlerimi. Belki de gözlerimi açma vakti çoktan gelmişti!

Benden işaret dili ile sigara isteyen esmer tenli bir adam! Cebimden çıkardığım yarı dolu paketimin içerisinden uzattığım sigaranın ardından gözlerinin içine bakarak nazik bir şekilde 'rica ederim kardeşim' diyorum. Yanıt yok, ses yok, belki de dediğimi anlamamıştır diye düşündüğüm o vakit sırtını dönüp karışıyor kalabalığa.

Ve nihayetinde duyduğum, maziyi inleten paha biçilmez o ezan sesi! Bir an çerçevem değişiyor ve gök yüzünde dalgalanan ay yıldıza büyük hayranlık ve derin düşünceler içerisinde dalıp gidiyorum...

Acaba yanlış yerde miyim?

Ve o an düşünüyorum...

Aslında büyük ustanın dinlediği ve hayranlık duyduğu 1947 İstanbul'u da inişli çıkışlı değil miydi? O dizelerde martı seslerini bölen küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar da yok muydu? Entegrasyon ile asimilasyon ikileminde farklılıklar değil miydi bu şehri renkli kılan?

Peki dünden bugüne değişen ne oldu bu şehirde? Gelenler mi bizi bozdular, yoksa biz mi gelenleri?

Zamana mı yenik düştük, yoksa çağa mı ayak uydurduk?

Peki neden sevemedim ben az önce kulak verdiğim bu şehri?

Belki de düşlerimde o eski İstanbul'u yaşatmak istiyorumdur ve hala gözlerim kapalı...

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