Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
489.643
DOLAR
8.3005
STERLİN
11.7252
EURO
10.0661
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
KTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi 25 öğretim...
Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı
Ankara Bala'da 110 adet...
Mustafa Akay'dan Sevenlerine Sürpriz Şarkı 
Mustafa Akay'dan Sevenlerine Sürpriz Şarkı 
Trafo yenilenmesi ve trafo binasının yenilenmesi işleri yaptırılacaktır
Trafo yenilenmesi ve trafo...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gönül Elleri Çarşısı’ndan kadın mahkumlara Anneler Günü ziyareti

Tuzla Belediyesi bünyesindeki Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüleri, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkumları Anneler Günü kapsamında ziyaret etti. Çarşı heyeti, kadın ve çocukların kıyafetin yanı sıra, şampuan, dış macunu gibi temel bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

09 Mayıs 2021 Pazar 17:51
4 Okunma
Gönül Elleri Çarşısı’ndan kadın mahkumlara Anneler Günü ziyareti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav ile Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Tuğba Muslu, Anneler Günü kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkumları ziyaret etti. Heyet, kadınlara ve çocuklarına kıyafet, kişisel bakım ürünleri, oyuncak ve ayakkabı hediye etti.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Gönül Elleri Çarşısı heyetine, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, Cezaevi Müdürü Nedim Elbistan, Adalet Anaokulu Müdürü Sinan Cem Taşkın ve Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı da eşlik etti.

“HER ŞEY ANNELERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Dr. Fatma Yazıcı, “Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkûmları ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi Anneler Günü’ne getirerek, hem iyi hissetmelerini hem de mutlu olmalarını istedik. İnfaz Kurumu’nda anneleri ile kalmak zorunda kalan çocuklarımızın da ihtiyaçlarını temin ettik, hediyeler verdik. Bir nebze de olsa onlara güzel bir gün yaşatmak istedik. Bize bu imkanı sunan başta cumhuriyet başsavcımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tuzla BelediyesiGönül Elleri ÇarşısıMahkumKadınAnneler Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnşaattaki asansör boşluğuna düşüp, yaralandı 
İnşaattaki asansör boşluğuna düşüp, yaralandı 
Kartal’da gönüllülere ‘Afet Anında Acil Müdahale’ eğitimi verildi
Kartal’da gönüllülere ‘Afet Anında Acil Müdahale’ eğitimi verildi
Bahçelievler’de çocuklara tablet dağıtıldı
Bahçelievler’de çocuklara tablet dağıtıldı
Beşiktaş'a 'arkeoloji üssü' kuruldu
Beşiktaş'a 'arkeoloji üssü' kuruldu
Silivri'de uyuşturucu operasyonu
Silivri'de uyuşturucu operasyonu
Esenler'de bir kişi evinde boynundan asılı halde bulundu
Esenler'de bir kişi evinde boynundan asılı halde bulundu
Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Beşiktaş Meydanı'ndaki varyant kaldırılıyor
Beşiktaş Meydanı'ndaki varyant kaldırılıyor
Ayasofya Camii'ne mahya asıldı
Ayasofya Camii'ne mahya asıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma