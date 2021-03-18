Gönül Elleri Çarşısı, Şehit ailelerine Türk Bayrağı dağıttı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tuzla’da 4 bin 300 kadın kent gönüllüsü ile sokak sokak gezerek tüm vatandaşlara dokunan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın 12 komisyonundan birisi olan Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu yılın her günü özel olarak ilgilendikleri şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit ailelerine, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla, üzerinde şehitlerin isimleri yazılı Türk Bayrağı hediye edildi. Bayrak dağıtımı Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla’da, bayrak ve vatan uğruna şehit düşen kahramanların aileleri ile yılın her günü özenle ilgileniyoruz. Onlar bize şehitlerimizin emanetidir” dedi.

“ÇANAKKALE ZAFERİMİZİ BİRLİKTE KUTLUYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Çanakkale Zaferimizin 106’ıncı yılını birlikte kutluyoruz. Çanakkale’de kazanılan zaferin ve o zaferi kazanırken sahip olduğumuz ruhu gelecek nesillere yine aktarmaya devam edeceğiz. Tuzla’da, bayrak ve vatan uğruna şehit düşen kahramanların aileleri ile yılın her günü özenle ilgileniyoruz. Onlar bize şehitlerimizin emanetidir. Gönül Elleri Çarşımızın ailelerimiz ile ilgilenen Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu var. Burada yapılan çalışmalar ile ailelerimizin tüm ihtiyaçlarına koşuyoruz. Bugün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü. Bu vesile ile ailelerimize Türk Bayrağı hediye ettik” dedi.