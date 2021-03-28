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Geri geri gidip trafiği tehlikeye attılar!

Küçükçekmece'de geri geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüler

28 Mart 2021 Pazar 16:59
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Geri geri gidip trafiği tehlikeye attılar!

İSTANBUL (DHA) 

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda yoğun trafikten kurtulmak için geri geri giderek yan yola giren, kendilerini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin o anları kameralara yansıdı.

Küçükçekmece D-100 karayolu Florya istikametinde polis ekipleri uygulama yaptı. Yapılan uygulama sonrası yolda yoğunluk oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler ise çözümü yolda geri geri giderek yan yola girmekte buldu.   Kuralları hiçe sayan sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye attığı o anlar kameralara yansıdı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trafiği Tehlikeye AtmakGeri Geri Gitmek
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