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Gerçeği öğrenince şaşkına döndü!

Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan trafik denetimine takılan bir fırıncının kullandığı motosiklet çalıntı çıktı. Motosiklet denetim noktasına gelen çekici ile otoparka götürüldü.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 17:55
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Gerçeği öğrenince şaşkına döndü!

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için trafikte denetim yapmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok noktasında uygulama yapan ekipler, izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesiyor.

Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir fırıncıyı durdurup kimlik ve izin kâğıdı kontrolü yaptı. Fırıncının kullandığı motosikleti de kontrol eden polis ekipleri motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Birkaç gün önce internetten aldığı motosikletin çalıntı olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşayan Murat Özdamar, motosikleti satın aldığı kişiyi aradığını ve hala geri dönmediğini söyledi. Mağdur olduğunu ifade eden Özdamar, "Motosiklet aldım, çalıntıymış. İnternetten aldım. Aldığım kişinin evrakları, mesajları duruyor bende. 4-5 gün önce bin 600 TL'ye aldım. Hiçbir evrak vermedi bana. Sadece bir kimlik fotokopisi verdi, bir şey olursa bana ulaşırsın" dedi. Ulaştım şu anda. 'Döneceğim sana' dedi dönmedi. Fırıncıyım, halka hizmet yapmak için çalışıyorduk ama başımıza böyle bir şey geldi." dedi.

Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet denetim noktasına gelen çekici ile otoparka götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtFırınFırıncıMotosikletPolis
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