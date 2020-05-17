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Geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı

Koronavirüs sürecinde toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları sürerken, iki belediye bir araya gelerek 25 ekip aracı ve 50 personelle geniş çaplı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.

17 Mayıs 2020 Pazar 11:01
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Geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı

Kağıthane ve Eyüpsultan Belediyesi, Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi’nde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Organize bir şekilde 25 ekip aracı ve 50 personelle yapılan operasyonel temizlik ve dezenfekte çalışmalarına vatandaşlarda balkonlarından alkışlayarak teşekkür etti.

“TEMİZLİK YAPARKEN ÇAMAŞIR SUYU VE ÖZEL SOLÜSYONLAR KULLANIYORUZ”

Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Vardiya Amiri Tolga Akgül, “Koronavirüs süreci başladığı günden bu yana Kağıthane’de 2 bin 200 sokağımızda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptık. Sokağa çıkma yasağı olduğu bugün de Eyüpsultan Belediyesi ile ortaklaşa dezenfekte çalışmamız devam ediyor. Burada 25 araç ve 50 personel görev almaktadır. Temizlik yaparken çamaşır suyu ve özel solüsyonlar kullanıyoruz” diye konuştu.

“TEDBİRİMİZİ ALMAK İÇİN TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYONU SAĞLAMAKTAYIZ”

Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy Şantiye Şefi Yaşar Ceylan ise Eyüpsultan ve Kağıthane Belediyesi olarak geniş çaplı ortak bir çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, “Koronavirüs’e karşı 25 araç ve 50 personel ile tedbirimizi almak amaçlı temizliğimizi ve dezenfektasyonu sağlamaktayız” dedi.

Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi’nde yapılan çalışmada, caddenin Eyüpsultan Belediyesi’ne ait olan bölümü ve Kağıthane Belediyesi’ne ait olan diğer bölümünü ekiplerin tamamı temizledi. Ardından temizlik ve sulama ile dezenfekte araçları caddenin tamamında operasyonlarını tamamladılar. Çalışmaları evlerinin balkonu ve camlarından takip eden vatandaşlar ise temizlik ve dezenfekte çalışmalarının sona ermesiyle personellere alkışlarla hem moral verdi hem de teşekkürlerini dile getirdiler.  


DHA-Genel - Türkiye-İstanbul / Merkez -

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSalgınHastalıkPandemiDezenfekteKağıthaneEyüpsultan
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