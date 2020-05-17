Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
GENÇBÜS yollarda
GENÇBÜS yollarda
Çin’in İsrail Büyükelçisi ölü bulundu
Çin’in İsrail Büyükelçisi ölü bulundu
EŞİNİ 3 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI
EŞİNİ 3 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale...
Rıza Çalımbay: Risk bittikten sonra futbol oynanmalı
Rıza Çalımbay: Risk bittikten sonra...
İş fırsatları için hemen tıkla!

GENÇBÜS yollarda

Gençliğin neşesi ve bayram coşkusu balkonlardan sokağa taştı. Gençliğin enerjisi ve heyecanından ilham aldıklarına dikkat çeken Tuzla Belediyesi, evde kalan gençler için mobil etkinlik düzenledi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel oluşturulan “GENÇBÜS” Tuzla’da 17 mahalleyi dolaşarak gençlerin bayramın coşkusuna ortak oluyor.

17 Mayıs 2020 Pazar 17:32
0 Okunma
GENÇBÜS yollarda

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ülkemizin aydınlık geleceğinin emanet edildiği, tarihi sorumluluğunu bilen, donanımlı ve yüzü geleceğe dönük gençlerimizin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna ortak olmak, bizler için ayrı bir mutluluk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere bir ülke bırakırken, gençliği de ilime ve bilime emanet etti. Bugün bizler sevgili gençlerimizin evlerinden coşkuyla eşlik ettiği şarkıları, evlerinden, balkonlarından, pencerelerinden beraber söyledik ama bu günleri telafi edeceğiz. Yine onlarla bir araya geleceğiz. Gençlik=Gelecek diyoruz. Gençlerimize inanıyoruz. Gençliğimize güveniyoruz ve en önemlisi gençleri çok seviyoruz. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

TÜM MAHALLELERİ GEZECEK

Tuzla Belediyesi evlerinden mücadeleye destek veren gençlere moral verebilmek ve sevinçlerine ortak olabilmek için düzenlediği mobil etkinlikle, Tuzla’nın mahallelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşatıyor. GENÇBÜS üzerinde oluşturulan özel alanda düzenlenen Kerem İlbaylı konseri gençlerin coşkusuna ortak oluyor. Gençlik Bandosu ve özel gösteriler ile 4 gün boyunca sürecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri tüm mahallelerde devam edecek.

Gençbüs Mobil Etkinlikleri programı şöyle;

1.Gün 16 Mayıs Cumartesi:Aydınlı, Orhanlı, Mescit, Orta, Anadolu, Fatih, Tepeören ve Akfırat mahallelerinde Saat:14:00-18:00 arasında

 2. Gün 17 Mayıs Pazar: Mimar Sinan ve Şifa Mahallelerinde Saat:14:00-17:00 arası

3.Gün 18 Mayıs Pazartesi: Evliya Çelebi, İçmeler ve Aydıntepe mahallelerinde Saat: 14:00-17:00 arası

4.Gün:19 Mayıs Salı Yayla, İstasyon ve Postane Mahallelerinde Saat: 14.00-17.00 arası

DHA

Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor BayramıTuzlaGENÇBÜS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EŞİNİ 3 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI
EŞİNİ 3 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLADI
Geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı
Geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı
6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Salonlar kapandı, sokak sokak dolaşıyorlar
Salonlar kapandı, sokak sokak dolaşıyorlar
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2. gün
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2. gün
Maltepe'de askeri alanda yangın
Maltepe'de askeri alanda yangın
Saç ekim merkezine giden gençlere 6 bin lira ceza
Saç ekim merkezine giden gençlere 6 bin lira ceza
AVCILAR'DA DEHŞET!
AVCILAR'DA DEHŞET!
Bahçe, balkon, terasa talep patladı
Bahçe, balkon, terasa talep patladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı