‘Genç Osman İlk Darbe’ belgeselinin galası Güngören’de yapıldı  

Güngören Belediyesi’nin kültür sanat projesi kapsamında 2 yıl önce çalışmalarına başladığı Genç Osman Mahallesi’ni tanıtmak, Güngören’in tarihi değerini insanların bilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Genç Osman İlk Darbe’ belgeselinin galası yapıldı. Projede 60’ı teknik ekip olmak üzere 200 kişi çalıştı. Çekimleri 1 hafta içinde tamamlanan 45 dakikalık belgeselin senaryosu ise 4 aylık bir çalışmayla hazırlandı. Dün akşam Genç Osman Kültür Merkezi’nde düzenlenen gala gecesine Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

“SULTAN GENÇ OSMAN İLÇEMİZİN EMANETİDİR”

Belgesel gösterimi öncesi yaptığı konuşmada Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, yazılı eserlerin yanı sıra tiyatro, sinema gibi alanlarda da ürünler ortaya koymanın önemine değinerek “Bu hikaye Osmanlı tarihinin hüzünlü bir hikayesidir. Sultan Genç Osman bizim ilçemizin emanetidir. Sultan Genç Osman Camisi ilçemizdedir. Şu anda Genç Osman Mahallesi’nin içerisinde bulunuyoruz. Aynı zamanda Genç Osman Kültür Merkezi’nin içinde ölümünün 400’üncü yıldönümünde onu hayırla yad ediyoruz. Allah ondan razı olsun, gani gani rahmet eylesin. Sultan Genç Osman çok kısa süre görevde kalmış genç bir padişah. Osmanlı’nın çalkantılı dönemlerinde göreve gelmiş bir isim. Kurumsal yozlaşmanın başladığı, herkesin asli görevini yerine getirmekten imtina ettiği bir dönemde göreve geldi. Belki bugüne kadar da çok fazla anlatılmadı, bu konu gündemimize gelmedi” dedi.

“SULTAN GENÇ OSMAN ŞEHİT EDİLMİŞTİR”

Genç Osman’ın yeniçerilerle savaş alanında yaşadığı bir olayı anlatan Demir, “Şu sahne çok dramatiktir. Sultan Genç Osman Hotin seferinde ordusuyla savaş meydanındadır. Orada yeniçeriye hücum emri verir. Yeniçeri hücum etmez, tekrar hücum emri verir hücum etmez tekrar hücum emri verir hücum etmez. Daha sonra yeniçeri ağası hücum emri verir ve Osmanlı ordusu harekete geçer. Genç Osman burada karar verir derki ‘Neşter vurulması gereken, devletin gelecekteki akıbetini olumsuz etkileyecek olan bu kurum kaldırılmalıdır’. Belki de kendi siyasi akıbetini yok soyarak devletin ve milletin menfaatini daha önemli görerek cesurca, reformist bir harekete girişmiştir. Böyle de anılmalıdır. Sultan Genç Osman şehit edilmiştir. Bir darbeyle ilk şehit edilen sultanımızdır. Bu meseleden çıkartılacak dersler vardır çünkü ondan sonra Osmanlı padişahları tahttan indirilmiş, öldürülmüş, katledilmiştir” diye konuştu.

BELGESEL 30 NİSAN’A KADAR İZLENEBİLECEK

15 Temmuz örneği veren Demir, “Bugün bizim de bunlardan alacağımız dersler vardır. Çünkü kendi görev alanının dışına taşmak isteyenler sadece tarihin tozlu sayfalarında yok. Yakın tarihimizde de var 15 Temmuz’da da bunları gördük. Bu kültürel mirasa sahip çıkarken buradan dersler alacağız. Gençlerimize ki onlar bizim geleceğimiz bu mirası doğru aktaracağız. Katılanlara bu projede emeği olanlara çok teşekkür ediyorum. Bu alanda çalışmaya devam edip yeni eserler kazandıracağız. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız seanslar için form doldurarak bu belgeseli izleyebilir” ifadelerini kullandı.