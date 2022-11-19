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Gemi makine arızası yaptı, İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

KANDİLLİ açıklarında konteyner gemisi makine arızası verdi. Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 02:19
Gemi makine arızası yaptı, İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Gemi Ahırkapı'ya çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Kandilli açıklarında konteyner gemisi makine arızası verdi. Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği, KAPPA isimli geminin Ahırkapı'ya çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken, Kandilli önlerinde makine arızası yaşayan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-5 ve KURTARMA-7 isimli Römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu refakatinde Ahırkapı'ya çekildi. Geminin Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından boğaz, çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

DHA

Son Güncelleme: 19.11.2022 08:05
Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıKandilliGemiArızaTrafik
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