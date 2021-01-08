Gelecek için sorumluluk alan projeler ödüllendirildi

İSTANBUL - ‘Geleceğimiz için sorumluluklarımız ortak, Hayalimiz Benzer’ mesajıyla yola çıkan Zer, farklı sektörlerden 500’ün üzerinde müşterisini ve 20 bini aşkın tedarikçisini sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluklarını almaya davet eden çağrıda buluşturdu. Çağrıya yanıt veren 44 proje başvurusu sonucunda ödül alan 7 şirket belirlendi.

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nın uygulama kategorisinde Tekfen Tarımsal Araştırma ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, fikir kategorisinde ise ISS Tesis ve Yönetim Hizmetleri ve Ankyra Reklam’ın projeleri ödüle layık görüldü. Akplas Plastik ve toplu yemek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Yemekhane ve Parıltım’ın projeleri ise teşvik ödülünü aldı.



SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDAN REKLAM MALZEMELERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜNE UZANAN PROJELER

Çevre ve doğal kaynakların korunması ve yaşam biçiminin bu doğrultuda değiştirilmesini hedefleyen projeler, sürdürülebilir tarımdan enerji tasarrufuna, geri dönüşümden çevreye duyarlılık bilincinin geliştirilmesine birçok farklı alana odaklanıyor.

Uygulama kategorisinde ödül alan Tekfen Tarımsal Araştırma, dijital araçlar ile uzaktan nem, sıcaklık takibi ve otonom gübreleme yaparak sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırıyor. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ise üretim sırasında seramik fırınlarından çıkan atık ısıyı geliştirdiği inovatif çözümle geri kazanıyor ve sıcak su ihtiyacında kullanıyor.

Fikir kategorisinde ödül alan ISS Tesis ve Yönetim Hizmetleri, dijital enerji takip sistemleri sayesinde daha çok şirketin enerji tasarrufu yapmasına imkân verecek hizmeti müşterilerine sunmayı hedefliyor. Ankara’da faaliyet gösteren Ankyra Reklam ise ‘Neşeli Kilimler ve Çantalar’ projesi ile açık hava reklamlarında kullanılan baskılı kumaşların geri dönüşümünün yapılmasını, bu dönüşümde de kadın iş gücünün yer almasını hedefliyor.

PROJELER DÖRT KRİTERDE DEĞERLENDİRİLDİ

Şirketlerin fikir ya da hayata geçmiş projeleri ile başvurabildikleri Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı kapsamında 17 fikir ve 27 uygulama proje başvurusu Seçici Kurul tarafından değerlendirildi.

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Fazla Gıda Kurucu Ortağı & CEO’su Olcay Silahlı, Koç Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Tüzecan, S360 Kurucu Ortağı & CEO’su Kerem Okumuş ve Zer A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Apak’ın oluşturduğu Seçici Kurul, yapılan başvuruları etki potansiyeli, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik başlıkları açısından inceledi.



BÜYÜK ÖDÜL, KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE DESTEK

Ödül alan projelerin gelişimleri bir yıl boyunca Zer’in çalışanlarından oluşan gönüllü proje elçileri tarafından takip edilecek ve yıl sonunda yeniden değerlendirilerek en büyük etkiyi yaratan proje sahibi şirkete büyük ödül takdim edilecek. Ödül alan şirketler tarafından Y kuşağı çalışanlar arasından belirlenecek proje elçileri, Zer elçileri ile koordineli çalışarak projelerin gelişimi için katkı sunacak.

Programın büyük ödülü için topluma katkıda bulunmayı seçen Zer, kazanan şirket adına Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde oluşturulan Mustafa V. Koç Burs Fonu’na bağış yaparak, üç kız lise öğrencisinin eğitim giderlerini üstlenecek.

GÜNEŞ GÜCÜ YILI İLAN EDİLDİ

Programa yapılan başvurularda güneş enerjisine geçişi hedefleyen proje sayısının yoğunluğu nedeniyle, Seçici Kurul 2020 yılını "Güneş Gücü Yılı" ilan edilmesine karar verdi. Bu alanda başvuran dört şirkete takdir ödülü verildi. Hadımköy'de yer alan tesisinde hem şirket ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de dağıtıma verilebilecek ölçekte güneş enerjisi sistemlerini hayata geçiren Mars Logistics ve güneş enerjisine geçmeye yönelik fikir projeleri sunan Beyçelik Gestamp, Desi Kimya ve Kafa Radyo takdire layık görüldü.

Takdir programı sayesinde güneş enerjisini kullanmaya geçmek isteyen şirketlerin, uygulamada olan şirketlerin tecrübe ve yönlendirmelerinden faydalanabilecekleri ve ortak aklın oluşturulabileceği bir platformun yaratılması hedeflendi.