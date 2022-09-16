Gaziosmanpaşa’da 4 bin 400 vatandaş işe yerleşti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Milli İstihdam Seferberliği’ne katkı sunmak, vatandaşların doğru ve verimli olacakları bir sektörde iş sahibi olmasını sağlamak ve işverene aradığı nitelikteki işçiyi yönlendirebilmek amacıyla istihdam buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda özel bir firmanın İstanbul Havalimanı’nda görevlendirilmek üzere personel alımı için toplu mülakat gerçekleştirildi. Genel bilgilendirmelerin ardından yapılan bire bir görüşmeler sonucu işverenin aradığı nitelikleri taşıyan vatandaşlar istihdam edilerek, iş başı yapacak.

İş görüşmesine gelen Melek Kurnaz, “Burada iş arıyoruz. Yeni bir heyecan, inşallah olur umudu ile geldik. Şu anda 3 buçuk, 4 aya yakın zamandır iş arıyorum. Belediyeden, telefonuma mesaj geldi. Mesajı değerlendirmek için buraya geldim” dedi.

4 BİN 400 VATANDAŞA İSTİHDAM KAPISI OLDU

İstihdam Ofisi’ne başvurarak iş aradığını bildiren vatandaşların detaylı özgeçmiş bilgileri, sistemde kayıt altına alınıyor. Ardından özel sektörden gelen personel talebi doğrultusunda aranan işin gerektirdiği niteliklere uygun başvuru sahiplerine Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından mesaj gönderilerek, görüşmeye davet ediliyor. İşçi ve özel sektör temsilcilerinin buluştuğu mülakatların ardından işe alımlar gerçekleştiriliyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam Ofisi, çalışmalar kapsamında 4 bin 400 vatandaşın iş sahibi olmasını sağladı. İstihdam buluşmaları, farklı sektör temsilcilerle periyodik olarak devam ediyor.

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin internet adresinden ve belediyenin sosyal medya hesaplarından özel sektör iş ilanlarını takip edip, başvuru yapabiliyor.