Gaziosmanpaşa'daki cephanelik eve 6 tutuklama

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah ve mühimmat olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi Hayırlıoğlu Caddesi'nde bulunan sitedeki daireye baskın yaptı. Yapılan aramalarda atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda Şivan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gözaltına alındı. Şüphelilerin suç örgütü mensubu olması şüphesiyle Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

SİLAHLARIN NEREDEN ALINDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Söz konusu adreste incelemelerde bulunan organize ekipleri, şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak B.K, M.A ve N.U isimli 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin suç örgütü adına çalıştığını değerlendiren ekipler, silahların nereden alındığının belirlenmesi ve şüphelilerin hedefindeki kişilerin kim olduğunun tespit edilmesi için çalışmalara başlattı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.