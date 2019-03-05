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Gaziosmanpaşa'da patlama

GAZİOSMANPAŞA'da kağıt toplayıcısı bir kadın sokakta bulduğu salça kutusundaki patlama sonucu yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da patlama

GAZİOSMANPAŞA'da kağıt toplayıcısı bir kadın sokakta bulduğu salça kutusundaki patlama sonucu yaralandı.

05 Mart 2019 Salı 10:13
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Gaziosmanpaşa'da patlama

Olay saat 08.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi, Kaynar Sokak'ta meydana geldi. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Selma Altan(57), sokaktan bulduğu salça kutusunu hurda kağıt çuvalına koyarak evine getirdi.  Evinin önünde çuvalı boşaltan Altan, salça kutusunu çuvaldan çıkarttığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada Selma Altan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 


POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri evin bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. Polisin yaptığı inceleme sonucu patlamaya salça kutusundaki çakmak gazı ile yapılmış patlayıcının neden olduğu belirlendi.


"KIYAMET KOPTU ZANNETTİK"

Hurdacı kadına komşu olan Mekanet Örnek "Buradan kağıt toplayarak geçti. Yukarıda bakkalının önünden almış. O götürdüğü şey patlamış. Kıyamet koptu zannettik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PatlamaGaziosmanpaşa
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