Gaziosmanpaşa'da dikkat çeken kalabalık

İSTANBUL (DHA)

Gaziosmanpaşa'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında meydan ve caddelerdeki kalabalık dikkat çekti. Hava almaya çıktığını söyleyen bir genç "Yasak ama gezmeye geldim" diye konuşurken yine hava almak için sokağa çıktığını söyleyen başka biri ise, "İnsanlar yasaktan anlamıyor" dedi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında bazı cadde ve meydanlardaki kalabalık dikkat çekti. Gaziosmanpaşa Meydanı ve meydana çıkan caddelerde yoğun kalabalık olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar meydandaki banklara oturdu, bazıları ise yürüyüş yaptı. Maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarını da ihlal eden kimi vatandaşlar kameraları görünce maskelerini taktı.

"YASAK AMA HAVA ALMAYA ÇIKTIM"

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarı çıkan bir genç, "Anneannemlerden geliyorum. Meydana geldim gezmeye. Hava almaya çıktım. Herhalde herkes benim gibi düşünüyor. Hava alıp birazdan gideceğim" diye konuştu. Ekmek almaya çıktığını söyleyen bir başka kişi ise sokakta dolaşanlara tepki göstererek, "İnsanlar yasaktan anlamıyor" diye konuştu.