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Gaziosmanpaşa'da ağır kokular gelen binada erkek cesedi bulundu

GAZİOSMANPAŞA'da 2 katlı binadan gelen ağır kokulardan rahatsız olan çevre sakinleri, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler ise binada erkek cesedi buldu. 

24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:40
Gaziosmanpaşa'da ağır kokular gelen binada erkek cesedi bulundu

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binadan gelen ağır kokular nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeri girdiğinde merdiven boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi buldu. Polis ekipleri hemen olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bina içinde bulunan kişinin uzun süre önce öldüğü belirlendi. 

POLİS EKİPLERİ BİNADA DETAYLI İNCELEME YAPTI 

Polis ekipleri olayın yaşandığı binada detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından binadan çıkarılan kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsiden sonra belirlenecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

EVDE TEK YAŞIYORDU

Ölen kişinin kokuların geldiği binada yaşadığını belirten çevre sakinleri, "Bizim bildiğimiz tek yaşıyordu. Ağabey çok içen bize dehşet saçan birisiydi. Top oynadığımızda bize saldırıp tehdit ediyordu. Bir kere silahla gelmişti. Sonra yeni kiracılar taşındı, onlarla da kavga etti. En son 2 hafta önce gördük, ortalarda yoktu. Bizim çok sesimiz geliyor diye silahla ateş etmişti bize. Haberlere de çıkmıştı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaBarbaros Hayrettin Paşa MahallesiEvBinaCesetKoku
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