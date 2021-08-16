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Galata Kulesi'nde Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı 

TÜRKİYE'de fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi Ara Güler’in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan seçki Galata Kulesi'nde ziyarete açıldı. Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 29 Ekim'e kadar Galata Kulesi'nin 3'üncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:31
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Galata Kulesi'nde Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin iş birliğiyle düzenlenen sergideki fotoğraflar, Ara Güler’in açıklamalarıyla birlikte teşhire sunuldu. Sergide seçilen siyah beyaz 75 fotoğraf yer aldı. Galata Kulesi'nin 3. katında bulunan serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun katıldı. Sergi, 29 Ekim 2021’e kadar Galata Kulesi'nin 3’üncü katında ziyaret edilebilecek. 

"GÖZLERİMİZ TABİ Kİ KENDİSİNİ ARIYOR" 

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz "İstanbul’un bu simgesel yapısı Galata Kulesi’ni İstanbul’u tanıtan kıymetli bir müze olarak hizmete sunduk. Fotoğraf sanatı alanında Türkiye’nin yetiştirdiği ve dünyaya ismini altın harflerle yazdırmış Ara Güler’in sergisinde olmak son derece mutluluk verici. Ekim ayında hem Galataport’un hem Atatürk Kültür Merkezimizin faaliyete geçmesiyle Beyoğlu tekrar çok canlı bir destinasyon haline gelecek. İnşallah pandemi sonrası çok daha fazla ziyaretçileri tekrar ağırlıyor olur. Ara Güler’in Galata Kulesi etrafında sokaklarda bol bol dolaştığını biliyoruz. Kafelerde karşılaştığımız sohbet ettiğimiz günleri hatırlıyoruz, gözlerimiz tabi ki kendisini arıyor. Bugün bu sergimiz 75 adet siyah beyaz fotoğrafına ev sahipliği yapıyor. Ara Güler’in kendi fotoğraflarıyla ilgili açıklamalarına da yer veriyoruz" diye konuştu. 

"USTAYI RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali  Yıldız, "Bu toprakların çocuğu olan Ara Güler'in doğum gününde onun fotoğraflarıyla İstanbul'u anlatan, Anadolu'yu anlatan fotoğraflarıyla, bir anlamda onu yad etmek anlamında önemli bir sergiye şahitlik yapıyoruz. İstanbul'u anlatan bütün ressamlara bütün renkleri kullanan ressamlara meydan okurcasına siyah, beyaz, ışık ve gölgeyi en mükemmel şekilde yakalayan ustayı rahmetle yad ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galata KulesiAra Güler Fotoğraf Sergisi
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