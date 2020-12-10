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Galata Köprüsü'nde yoğunluk

İçişleri Bakanlığı'nın "Olta balıkçılığı" genelgesinin dakikalar öncesinde Galata Köprüsü'ndeki sosyal mesafesiz balık tutma yoğunluğu DHA kamerasına yansıdı.

10 Aralık 2020 Perşembe 09:51
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Galata Köprüsü'nde yoğunluk

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.  İstanbul'da en fazla olta balıkçılığının yapıldığı yer Galata Köprüsü. Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'ndeki yoğunluk DHA kamerasına yansıdı.

Balıkçıların çoğu maske taktığı, bazılarının ise maskesini çenesinin altına indirdiği görüldü. Balıkçılardan biri maske taktığını ve önlemini aldığını belirterek, "Belediye sadece satıcıları denetliyor burada, yaş altını denetlemiyor. Şuraya bakın çoğu 65 yaşın üstünü geçmiş büyük sıkıntımız o. Korkuyoruz. Belediyenin, polislerin 65 yaş üstünü denetlemesi lazım. Bütün korkumuz o" dedi. Başka bir balıkçı da balık tuttuğunu, mesafeye dikkat ettiğini, yanındaki balıkçıların da mesafeye dikkat ettiğini belirtti.  Yoğunluk havadan da görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galata KöprüsüOltaBalıkDeniz
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